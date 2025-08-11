Суд в Челябинске арестовал участника "СВО", подозреваемого в убийстве жены

Суд в Челябинске отправил в СИЗО участника войны в Украине, 37-летнего контрактника Сергея Москаленко, подозреваемого в убийстве жены. Он также обвиняется в самовольном оставлении части.

Как пишет "Медиазона", 6 августа на улице Танкистов в Челябинске было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве два дня разыскивал "весь личный состав" челябинской полиции и других правоохранительных органов, а сотрудники Госавтоинспекции проверяли автомобили. В итоге Москаленко был задержан в Тракторозаводском районе Челябинска. Издание 74.ru писало, что он прятался в общежитии.

По информации 74.ru, погибшую звали Ксения, ей тоже было 37 лет, у пары есть общий ребенок. По словам родственницы погибшей, она вышла замуж за Москаленко весной 2025 года — перед тем, как он отправился на войну. О том, что Москаленко вернулся в Челябинск, семья погибшей не знала.