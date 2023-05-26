Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в ФРГ признал обыски на яхте и виллах Усманова противоправными

Алишер Усманов

Суд Франкфурта-на-Майне признал противоправным решение генпрокуратуры города об обысках на яхте и виллах российского олигарха Алишера Усманова - в рамках процесса по подозрению в отмывании денег.

При этом другие постановления в отношении Усманова остаются в силе. Его подозревают также в уклонении от налогов и нарушении санкций.

В сентябре сотрудники Федерального уголовного ведомства и налоговой службы обыскали виллы Усманова на озере Тегернзее, квартиру во Франкфурте-на-Майне и яхту Dilbar в порту Бремена. Были изъяты документы и ценные предметы искусства. По информации издания Spiegel, суд второй инстанции во Франкфурте-на-Майне признал эти обыски противоправными.

В ходе расследования сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Федерального уголовного ведомства получили от различных банков около 90 указаний на подозрение в отмывании денег. Следствие выявило на счетах Усманова подозрительные трансакции.

Однако во время рассмотрения дела суд признал, что обыски были недостаточно обоснованы. По мнению судей, следователи недостаточно обосновали, почему Усманов подозревается в отмывании денег. Только указаний на сомнительную практику ведения бизнеса в налоговых оазисах недостаточно для подобного решения, отметили в суде.

Суд также подверг критике тот факт, что аргументация следователей по большей части основывалась на видео, опубликованном на канале YouTube соратниками Алексея Навального.

Адвокаты Усманова оспорили все обвинения и подчеркнули, что решение суда укрепило веру их клиента в правовое государство.

Следствие в отношении российского бизнесмена в рамках процесса по подозрению в нарушении санкционного режима, однако, продолжается. Недавно суд второй инстанции в Мюнхене отклонил апелляцию адвокатов Усманова против решения о проведении обысков. Поэтому конфискованные предметы и документы 69-летнему бизнесмену возвращены не будут.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG