Суд в ФРГ признал обыски на яхте и виллах Усманова противоправными

Суд Франкфурта-на-Майне признал противоправным решение генпрокуратуры города об обысках на яхте и виллах российского олигарха Алишера Усманова - в рамках процесса по подозрению в отмывании денег.

При этом другие постановления в отношении Усманова остаются в силе. Его подозревают также в уклонении от налогов и нарушении санкций.

В сентябре сотрудники Федерального уголовного ведомства и налоговой службы обыскали виллы Усманова на озере Тегернзее, квартиру во Франкфурте-на-Майне и яхту Dilbar в порту Бремена. Были изъяты документы и ценные предметы искусства. По информации издания Spiegel, суд второй инстанции во Франкфурте-на-Майне признал эти обыски противоправными.

В ходе расследования сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Федерального уголовного ведомства получили от различных банков около 90 указаний на подозрение в отмывании денег. Следствие выявило на счетах Усманова подозрительные трансакции.

Однако во время рассмотрения дела суд признал, что обыски были недостаточно обоснованы. По мнению судей, следователи недостаточно обосновали, почему Усманов подозревается в отмывании денег. Только указаний на сомнительную практику ведения бизнеса в налоговых оазисах недостаточно для подобного решения, отметили в суде.

Суд также подверг критике тот факт, что аргументация следователей по большей части основывалась на видео, опубликованном на канале YouTube соратниками Алексея Навального.

Адвокаты Усманова оспорили все обвинения и подчеркнули, что решение суда укрепило веру их клиента в правовое государство.

Следствие в отношении российского бизнесмена в рамках процесса по подозрению в нарушении санкционного режима, однако, продолжается. Недавно суд второй инстанции в Мюнхене отклонил апелляцию адвокатов Усманова против решения о проведении обысков. Поэтому конфискованные предметы и документы 69-летнему бизнесмену возвращены не будут.