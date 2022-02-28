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Суд в Гааге намерен расследовать преступления армии России в Украине

Украинские солдаты забирают тело гражданского мужчины с улицы в Харькове. Он был, как утверждается, выстрелом из проезжавшей мимо российской военной автомашины, прорвавшейся в город. 27 февраля 2022 года

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что откроет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Хан, британский юрист, добавил, что отдал указание своей команде исследовать возможности для сбора свидетельств.

Ранее Литва призвала суд в Гааге начать расследование возможных военных преступлений России и Беларуси в Украине. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила: "То, что делает Путин – убийство и ничто другое, и я надеюсь, что он будет в Гааге".

Растет количество свидетельств, указывающих на использование Россией кассетных боеприпасов, в частности, при бомбардировке жилых районов Харькова.

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