Суд в Гааге намерен расследовать преступления армии России в Украине

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что откроет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Хан, британский юрист, добавил, что отдал указание своей команде исследовать возможности для сбора свидетельств.

Ранее Литва призвала суд в Гааге начать расследование возможных военных преступлений России и Беларуси в Украине. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила: "То, что делает Путин – убийство и ничто другое, и я надеюсь, что он будет в Гааге".

Растет количество свидетельств, указывающих на использование Россией кассетных боеприпасов, в частности, при бомбардировке жилых районов Харькова.