Суд в Хельсинки продлил задержание командиру группы "Русич"

Суд в Хельсинки в понедельник продлил срок задержания одному из командиров радикальной националистической группы "Русич" Воиславу Тордену, ранее известному как Ян Петровский. Он задержан по решению пограничной службы, кроме того, он может стать обвиняемым по уголовному делу о совершении преступлений на территории Украины.

В Украине Торден объявлен в розыск по подозрению в террористической деятельности за участие в боевых действиях на востоке страны. Верховный суд Финляндии запретил выдавать его Киеву, сославшись на унижающие человеческое достоинство условия в украинских тюрьмах.

Россиянин должен был быть лишён вида на жительство и депортирован, сообщала Пограничная охрана Финляндии. Он был освобождён из-под ареста, но сразу задержан по запросу этого же ведомства. Оно выясняет условия его пребывания в стране, сообщает газета Helsingin Sanomat. Он въехал в Финляндию и получил вид на жительство, когда в отношении него уже действовал запрет на въезд в страны Шенгенской зоны.

Газета отмечает, что Окружной суд Хельсинки скрыл личность Тордена в понедельник. Издание предполагает, что это может быть связано с тем, что он подал заявление о получении убежища в Финляндии. Одновременно финские власти рассматривают возможность возбудить в отношении националиста уголовное дело о предполагаемых преступлениях, совершённых им в Украине.