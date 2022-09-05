Суд в Калининграде 5 сентября оштрафовал публициста Олега Кашина на 10 тысяч рублей по закону о так называемых иностранных агентах. Журналист много лет живёт в Лондоне, он эмигрировал из России после того, как на его жизнь совершено покушение, в организации которого Кашин обвинил секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчака.

О решении суда Кашин сообщил изданию "Сота". По его словам, причиной штрафа стало то, что он не публикует информацию о присвоенном ему статусе иностранного агента в своих социальных сетях. Из его комментария "Соте" следует, что уплачивать штраф он не будет. По его словам, в России у него нет активов и денег, на которые можно было бы наложить арест.

Минюст включил Кашина в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов 3 июня. В тот же день он заявил, что не будет исполнять требование закона, назвав его неконституционным, напоминает Север.Реалии.