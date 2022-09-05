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Суд в Калининграде оштрафовал публициста Олега Кашина по закону об "иностранных агентах"

Суд в Калининграде 5 сентября оштрафовал публициста Олега Кашина на 10 тысяч рублей по закону о так называемых иностранных агентах. Журналист много лет живёт в Лондоне, он эмигрировал из России после того, как на его жизнь совершено покушение, в организации которого Кашин обвинил секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчака.

О решении суда Кашин сообщил изданию "Сота". По его словам, причиной штрафа стало то, что он не публикует информацию о присвоенном ему статусе иностранного агента в своих социальных сетях. Из его комментария "Соте" следует, что уплачивать штраф он не будет. По его словам, в России у него нет активов и денег, на которые можно было бы наложить арест.

Минюст включил Кашина в реестр так называемых СМИ-иностранных агентов 3 июня. В тот же день он заявил, что не будет исполнять требование закона, назвав его неконституционным, напоминает Север.Реалии.

  • Частных лиц стали включать в реестр так называемых СМИ – иностранных агентов в конце 2020 года. За это время в список попали 129 человека, в том числе многие журналисты Радио Свобода. Большинство включённых не согласны со своим статусом, многие безуспешно пытались обжаловать его в судах.
  • Все русскоязычные проекты и сайты Радио Свобода и канал Настоящее Время включены в реестр СМИ-иностранных агентов. ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу радиостанции и генерального директора представительства станции в России на этот закон. Истцы уверены, что применение законодательства об иноагентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

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