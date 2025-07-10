Суд в Коми отпустил из СИЗО директора "Револьт-центра" Дарью Чернышеву

Городской суд Сыктывкара отпустил под запрет определенных действий исполнительного директора культурного пространства "Револьт-центр" Дарью Чернышеву, которая проходит по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента". Об этом в четверг сообщило издание "7×7" со ссылкой на источник в зале суда.

Дело против Чернышевой возбудили из-за отсутствия маркировки статуса "иноагента"в постах "7х7", хотя с 2022 года она не имеет отношения к редакции, отмечает издание. За последний год её трижды штрафовали по административным делам за отсутствие маркировки.

Российские власти объявили "7х72 "иноагентом" в июле 2023 года. Дарью Чернышеву как физлицо в реестр иноагентов не включали. При этом она внесена в список участников лица "иностранного агента".

9 июля стало известно о задержании Дарьи Чернышевой и помещении её в СИЗО. По делу о непредоставлении документов для включение самой себя в реестр "иностранных агентов" ей грозит до двух лет лишения свободы.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, используется российскими властями достаточно редко. Одной из тех, кому она ранее вменялась, была журналистка Радио Свобода Алсу Курмашева.

В "Револьт-центре" и у его сотрудников в столице Республики Коми во вторник, 8 июля, проходили обыски по делу о госизмене в отношении одного из основателей культурного пространства Павла Андреева. Также сотрудники силовых структур пришли к активистам, журналистам и правозащитникам еще в 11 регионах. О задержании Андреева, который находится за пределами России, не сообщалось.