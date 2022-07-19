Суд в Лондоне разрешил попавшему под санкции российскому миллиардеру оплачивать неотложные расходы

Суд в Лондоне разрешил попавшему под санкции российскому миллиардеру Петру Авену оплачивать неотложные расходы используя замороженные счета. Его ежемесячные траты составляют около 140 тысяч фунтов (9,5 миллиона рублей) в месяц. Об этом 19 июля сообщило агентство Bloomberg.

Авен, у которого есть также латвийское гражданство, попал под санкции из-за войны России и Украины, он обжаловал их в суде. Ранее ТАСС сообщал, что британские власти разрешили миллиардеру тратить не больше 2,5 тысячи фунтов в месяц.

В мае Bloomberg рассказывало, что Авена заподозрили в нарушении санкционного режима. На заседании лондонского суда представители миллиардера утверждали, что его расходы оплачивает жена. По словам источника агентства, большая часть трат связаны с оплатой охраны и страхования коллекции произведений искусства россиянина, которую оценивают в 300 миллионов фунтов.

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