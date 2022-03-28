"Пожалеть их не удаётся". Соцсети о бедах российских олигархов

В пятницу проживающий в Лондоне российский миллиардер Петр Авен в интервью газете Financial Times пожаловался на наложенные на него "несправедливые" санкции. В частности, Авен сказал, что остался без денег и прислуги и не знает, "будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить". Жалобы Авена фактически повторяют жалобы его партнёра по Альфа-груп и земляка по Лондону Михаила Фридмана, который в интервью другому деловому изданию Bloomberg Buisnessweek неделю назад рассказал, что у него заблокирована карта и ему трудно расплатиться с уборщицей.

Авен и Фридман, в отличие от некоторых других российских олигархов, никогда не поддерживали войну и путинскую политику публично, но и не выступали против неё открыто, предпочитая не высказываться на острые темы. Возможно, поэтому у большинства блогеров, как "либералов", так и "патриотов", их жалобы вызвали только злорадство.

Олег Пшеничный

Пример Авена, «не знающего, как выжить», и не понимающего, что с ним происходит, лишний раз подтверждает, что количество накопленных денег может быть не связано с умственными способностями человека. [...] Взрослый обеспеченный человек «не знает как выжить» в мирном зарубежье, в дни Мариуполя, Харькова и Николаева, когда людей бомбят в больницах, театрах и роддомах.

Алиса Зюс

Идея пользоваться общественным транспортом и велосипедом у человека даже не возникает.

Карина Орлова

Можно стать миллиардером в России, филантропом, выставлять личную коллекцию искусства в Neue Gallery в Нью-Йорке, но человеком из куска дерьма тебя это не сделает.

Иди, Петр Авен, расскажи украинцам, которых бомбит президент, которому ты служил финансовой опорой последние 20 лет, оборонно-промышленный комплекс которого финансировал твой Альфа-банк, как тебе трудно выжить без уборщицы и водителя.

Расскажи тому мальчику, который играет на гитаре посреди Харьковских развалин, как тяжело твоим детям без штата нянек и водителей.

Арина Холина

Теперь мы знаем, что русские олигархи ну очень чистоплотны. Что Фридман, что Авен (с заблокированными счетами, бизнесами и недвижимостью в Британии) первым делом сокрушаются, что им не на что нанять уборщицу.

Господи, мальчики, ну вспомните «Алису в Стране Чудес»: испачкал чашку — пересядь на другое место! Постепенно засирайте комнату за комнатой – и будет вам счастье.

Петр Авен дал интервью Financial Times о своем бедственном положении — он даже водить не умеет, теперь его придется возить падчерице. (не знала, что о метро и автобусах реально можно напрочь забыть)

Я так разволновалась за наших миллиардеров, что во мне очнулся люмпен-пролет если не с булыжником, то с ссанной тряпкой – опять стало неприятно, что богачи годами вили гнездо в Европе, чтобы крепко заработать в России, а «как ху•нет» – сбежать туда, где красиво. То есть ты подразумеваешь, что РФ — колония, и делать красиво тут – безнадежно. Но при этом прикольно зарабатывать в «рашке» огромные деньги, а не строить вместо этого последние 30 лет бизнес в той же Британии (раз они все рассчитывали на то, что однажды тут «придут и все отнимут»). Про "ху*нет" и "отнимут" - это практически цитаты.

Может, я сейчас по-детски радикальна, но слезы на тему «мне что, придется тратить свои миллионы в Латвии или Израиле?!» нех*ево так раздражают. Прямо таки не верится, что они всерьез раздают такие интервью.

Тезисы:

Бизнесмен Петр Авен рассказал, что его жизнь «изменилась за одну ночь» и теперь он не понимает, «как выжить» после введения санкций

«Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили в течение 30 лет, полностью разрушено. И мы вынуждены как-то начать новую жизнь. Смогу ли я нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», — сказал Авен в интервью Financial Times.

Бизнесмен назвал «очень странным» введение санкций «только за то», что он встречался с президентом. «Мы стараемся быть абсолютно вне политики. С Путиным я представлял „Альфа-групп“, а не себя», — добавил Авен.

24 февраля Авен участвовал во встрече Владимира Путина с российскими бизнесменами. После этого ЕС и Великобритания ввели против него санкции. В феврале состояние бизнесмена оценивалось в 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Ранее основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман пожаловался, что оказался «в плену» в Лондоне из-за введения санкций

PS В комментах на фб странице FT народ рыдает уже буквально от сочувствия и предлагает бесплатно открывать миллиардерам банки с черной икрой.

Денис Драгунский

Миллиардер Петр Авен жалуется, что из-за санкций ему не на что нанять уборщицу и шофера, и вообще он не знает, как выжить. При этом корреспондент рассказывает, что интервью он дает в шикарной двухуровневой столовой (кстати, как это?).

Читатели спрашивают: что он, совсем потерял чувство реальности, не понимает, о чем и кому можно говорить, а о чем лучше помалкивать? "Ведь он же ложку в ухо не несет, когда суп ест?" - удивляются люди.

Так вот. Он действительно не понимает. Тот, кто очень долго был у власти (неважно, высшей, или так, на уровне директора фабрики), тот, кто очень долго обладал миллардами, или годами купался в артистическом успехе - уже не понимает, как можно жить иначе. Не знает, как звонить по телефону без помощи референтов (я встречал таких отставников), не мыслит жизни без прислуги, не соображает, что Ромео и даже Гамлета ему в его 65 играть уже поздновато...

Годы власти, богатства и успеха напрочь отбивают самые простые социальные навыки. И прежде всего - атрофируется "механизм проигрывания ролей", то есть умение на секунду встать на место собеседника, умение слушать себя его ушами.

Кирилл Рогов

Элиты – это совсем не лучшие люди нации, но те, кому удается сосредоточить в своих руках больше богатства и распорядительных полномочий. В норме, однако, они должны стремиться к сохранению статус-кво и (таким образом) своих приобретений. То есть, в результате, играть стабилизирующую роль, отводя нацию и государственный механизм от движений, способных разрушить статус-кво.

В этом смысле российские постсоветские элиты первого поколения, безусловно, продемонстрировали свою слабость и несостоятельность. На протяжении последних 15 – 20 лет они следовали стратегии «двух карманов». Приняв решение не пытаться повлиять на внутриполитическую ситуацию, они перешли к тактике «зарабатываем в России – секьюритизируем и сохраняем капиталы на Западе». Именно этой модели следовали Абрамович и акционеры «Альфа-групп», и на своем более мелком уровне сотни и сотни других.

В каком-то периоде эта стратегия выглядела эгоистичной, но более рациональной и выигрышной, чем неудачная попытка Ходорковского «ввязаться в драку». Однако отказавшись инвестировать в защиту своих активов внутри страны и отдав поляну внутренней политики путинской опричнине, они пришли к парадоксальному финалу: развязав эту вполне безумную войну, опричнина нанесла сокрушительный удар по их «секьюритизированным» на Западе капиталам. Равно как и по мечте о тихой пенсии в Испании, Италии или Греции тысяч других «попутчиков опричнины».

В общем, Михаил Фридман не совсем справедливо жалуется, а в том, что произошло, есть своя жесткая логика. Так или иначе этот пример вполне претендует на место в учебниках политологии для объяснения взаимосвязи стратегий элит, гарантий защиты собственности и системы сдержек и противовесов в политике.

Марат Гельман предлагает Фридману с Авеном задуматься над смыслом того, что с ними происходит.

Ситуация с Авеном и Фридманом конечно, та самая «Ирония судьбы». Я с ними знаком шапочно. С Авеном больше. Но пожалеть их не удаётся никак. Удивляет, что в отличии от других столпов режима они недоумевают, «за что».

Ну да, им удавалось публично не клясться в верности Путину. Но ведь Пётр даже пытался в Вашингтоне быть неформальным переговорщиком Путина. Не скрывал этого.

Ну да, вместо яхт Пётр собрал прекрасную коллекцию (Подавляющее большинство работ старое так что на ситуацию он не влиял) искусства. Но эта стилистическая девиация не отделяет его от команды Путина. У Абрамовича вон ГАРАЖ был, и у Михельсона ГЭС-2.

Фридман был щедрым благотворителем. Помогал Львову, евреям, я бы в случае суда считал бы это смягчающими обстоятельствами и просил бы скосить наказание, но речь ведь не о суде а о санкциях.

Ну и главное - неправильный вопрос ЗА ЧТО ! Надо понять - ЗАЧЕМ

Путин же, когда посылает умирать русских и убивать украинцев - он ведь их не за что-то наказывает], он хочет достичь свои какие-то цели]. Достигает ровно противоположного но это другой вопрос]. Поэтому

Пётр и Михаил - попытайтесь понять ЗАЧЕМ на вас наложили санкции. Выполните миссию.

Валерий Печейкин откровенно издевается.

Друзья, сегодня я был вынужден отпустить дворецкого. Из-за этого мне самому пришлось открывать дверь кухарке, чтобы сказать, что я вынужден ее отпустить. Я сэкономил на том, что попросил передать водителю, ждущему внизу, что я тоже делаю его свободным. Сейчас я готовлюсь к тому, чтобы отпустить личного массажиста. Вам, может быть, смешно, но дай бог вам не знать, каково это — отпускать того, чьи руки знают каждую твою впадинку.

Вам-то легко. Живя на дне, не знаешь падений.

Я уже хотел передать личному ассистенту обязанности личного массажиста, но узнал, что он самоотпустился в поисках сахарной жизни. Ну и пусть!

Если меня читает личный врач, портретист, прачка, стилист, то знайте, что я вас тоже отпускаю.

И, знаете, так легко без вас всех! Так свободно, спокойно и экономно! Кстати, экономка, тебя я — тоже.

Теперь, оставшись наедине с собой, думаю, а не отпустить ли себя?

— Валерочка, я не хотел тебе этого говорить, но, кажется, нам придется расстаться. Ты самое дорогое, что у меня есть. Прощай.

— Я остаюсь. Это бесплатно.

— Я знал, что ты так поступишь, любимый.

— ...единственный.

*звук бесплатного поцелуя*

Александр Осовцов

Забавно, что находясь в столь тяжких обстоятельсвах, Фридман и Авен даже не упоминают о таком варианте выхода, как вернуться в Россию, где на них не наложены санкции, у них не арестованы счета и имущество, живи не хочу.

Почему у Фридмана и Авена не возникает желания вернуться в Россию иллюстрируют посты "патриотов", которые вовсе не ждут их с распростёртыми объятиями.

Егор Холмогоров

[Авен] повторяет один в один песню Фридмана.

Всё это смешно, поскольку их бизнес в России у них никто не отбирал и в США они не под санкциями.

Ти есть они зачем-то играют перед западом в разоренных русских олигархов. Цель этой игры мне не очевидна.

Дарья Митина

Незамутнённые граждане, которые плохо учились в советской школе или вовсе не учились в оной, не понимают разницы между национальным и компрадорским капиталом и считают, что это какие-то архаизмы времён Царя Гороха.

Вот сейчас как раз для них ликбез подъехал - смотришь на положение физического тела того или иного олигарха, и безошибочно определяешь природу его капитала. Остался и ноет на совещаниях в Белом Доме, как Мордашов или Дерипаска - значит, национальный, съ*бался и ноет в соцсетях, как Авен, Фридман или Прохоров - значит, компрадорский.

Но есть, есть и те, кто сочувствует Фридману.

Отельер Илья Забежинский

НЕУМНО И БЕСЧЕЛОВЕЧНО

Чтобы быть идиотом, необязательно совершенно быть, например, консерватором или патриотом. Неумность накрывает всех.

Читаю у одной известной когда-то журналистки, проживающей давно в Европах, как в каментах обсуждают Авена с Фридманом. Вот люди лишились всего. Чубайсу у банкомата тоже достается.

101 камент и ни одного теплого, сочувствующего. Ну так, чисто по-человечески.

Претензии, претензии, претензии. Ах, почему они такие. И поделом, раз такие.

И в пример Ходорковского. Почему они не стали, как Ходорковский.

А почему вы не стали как Ходорковский?

А почему мы не стали?

Ходорковский заплатил десяточкой.

Почему Авен-Фридман-Чубайс не заплатили десяточкой?

А почему вы-мы не заплатили десяточкой?

Вы-то сами готовы на десяточку?

Щас это не сложно. Новый закон о фейках этому способствует. Что ж вы не идете и не зарабатываете себе десяточку?

Люди работали. Да-да, тяжело работали. Строили.

Что за люмпенская ненависть к труду бизнесмена или политика? Как будто сами каждый вечер от станков или копания канав домой возвращаются.

Вчера вон мне один благодетель, у которого я попросил помощи, написал, что пойти уборщиком квартир или дворником - лучше, чем заниматься той х*ней в ФБ, которой я занимаюсь.

Неумность как-то прет отовсюду. Легко и просто писать про неумного Путина.

Но, простите, рушить санкциями честные, непричастные к путинскому злу бизнесы - чем это лучше, чем закрывать экстремистский Инстаграм, в котором делали и продвигали бизнес миллионы ни в чем не повинных граждан России?

Неумность и бесчеловечность во всем.

Почему свернуты программы студенческих обменов и стажировок? Тех самых людей, кто единственные выходят на улицы против [слово, которое РКН запрещает употреблять].

Почему полеты в Европу для обычных людей отменены? Чохом. Люди, простые люди, не могут к родным съездить. Поучиться, поработать. Просто погулять. Да вообще-то и сбежать отсюда к вам не могут.

Почему визовые центры закрылись?

Почему финны прекращают железнодорожное сообщение?

Чтобы Путин на электричке к ним не приехал?

Кто пострадал от запрета переводов в Россию? Путин? Ах, да он живет на деньги родственников, которые ему из Америки присылали 200 долларов в месяц, которые вы запретили переводить.

А я наблюдаю, как беспомощно наши соотечественники мечутся в поисках, как бы им отправить перевод из Европы или Штатов своим стареньким мамам в России. Оплатить им лечение. Жизнь. Мамы эти, может быть, развязали спецоперацию?

Почему Виза и Мастеркард перестали работать? Кого наказали? Шойгу? Мединского? Киселева с Соловьевым?

Миллионы вполне преданных идеям свободы и мира русских, которые категорически против кремлевского сумасшествия, оказались за границей отрезаны от своих сбережений и доходов в России. А сколько не может из-за этого куда-то поехать, да и вообще уехать?

Кто радуется этому?

Путин радуется.

Народ простой, вот тот самый, запутинский избиратель, ликует:

- Наконец-то вас всех поприжали. Идите теперь в дворники. Хватит языком болтать да на клавиши пальцами жать!

Неумно и бесчеловечно все это.

И да, фраза, что в Украине людям еще хуже - такая же неумная и бесчеловечная. Люди, которые ее произносят, не перестают по утрам потягиваться, спать с женами и мужьями или есть вкусную еду.

Неумно и бесчеловечно...

У других российских эмигрантов, не таких богатых как Авен и Фридман, совсем другие проблемы.

Ольга Бешлей

Была в рыбной лавке. Продавец — молодой мужчина из Украины. Всегда раньше говорил со мной на русском. А тут я пришла и не знаю, как к нему обратиться. Попросила кусок рыбы на чешском, благо это не сложно — лосось он и в Праге «лосос».

Продавец кладёт рыбу в пакет, смотрит исподлобья:

— Вы ведь по-русски говорите.

— Да.

Называет стоимость рыбы, я добавляю упаковку вяленых помидоров, а сама чувствую, что у меня какая-нибудь печенка внутри сейчас лопнет от напряжения и все внутренности перемешаются.

— Вы ведь из Украины? — спрашиваю.

Кивает.

— Как вы? Как ваши близкие?

— Я нормально, — говорит резко. — Я нормально. И семья моя здесь. А друзья в Киеве. И в Харькове. Вы знаете, что в Харькове? Они его разъ•бали. Они просто весь его разъ•бали.

В русском языке сейчас нет слов, чтобы говорить с украинцем. Что я скажу ему? Слава Украине? Дам понять, что я из других, из «хороших» русских? Что я не такая, как «эти»? Что бы он, этот человек, переполненный чувствами, сейчас что? Сделал мне скидку?

Не нужны мне никакие скидки: пусть судят все, кто хотят судить. Не хочу я быть «хорошей» русской. А что я не плохой человек — это мне и самой известно. Больно только очень: вот мы стоим, два человека в рыбном магазине, продавец и покупательница, а между нами уже не только прилавок и кассовый аппарат, но война и разрушенный Харьков, и роддом в Мариуполе, и тысячи погибших людей, и сквозь это гигантское, бомбами выжженное пространство я говорю:

— Мне очень жаль.

Говорю так, что меня слышно.

Но и в жизни эмигрантов случаются маленькие радости

Алексей Садомовский

Встретил в Ереване Милонова, сказал ему, что он фашист. День удался.

А в Праге российские эмигранты организовали демонстрацию протеста против агрессии России в Украине и Путина.

Организатор демонстрации Антон Литвин за день до её проведения.

Последние дни во всех интервью журналисты спрашивают, сколько Вы думаете будет русских на акции. Я отвечаю, что хотел бы видеть все 40 тысяч.

Но будет ли нас хотя бы тысяча зависит только от нас самих. Приходите!

Чехам действительно очень важно понять, кто же их соседи и на чьей стороне русские в Чехии.

В результате на шествие пришло около 3000 человек, а на митинге на Староместской площади было до 5000.

Сергей Трифонов

Демонстрация в Праге "Русские против Путина", говорят, собрала более 3000 участников. Очень много друзей и знакомых. На отчасти логичный вопрос: "Что это может изменить?" ответ пришел прямо во время митинга на Старомаке. Позади нас остановилась пожилая пара чехов и сказали: "Вот же как здорово, что русские тоже против, возможно сами русские смогут с этим, наконец, покончить." Тут вообще скепсис. Скорее украинцы.

Но, что более важно, с ними была девушка беженка из Киева, которая была так сильно удивлена увиденным и сказала: "Ничего себе! Это же все русские и они тоже против, я просто не могу в это поверить. Как же это здорово!"