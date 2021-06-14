Суд в Минске отклонил жалобу Софии Сапеги на задержание

Суд в Минске в понедельник отклонил жалобу россиянки Софии Сапеги на её задержание после вынужденной посадки самолёта Ryanair в белорусской столице 23 мая. Об этом сообщает РИА Новости. Суд прошёл без участия самой россиянки, которая находится в СИЗО. Это уже вторая её жалоба на задержание, отклонённая судом.

Адвокат Сапеги Александр Филанович рассказал агентству ТАСС, что ему сообщили в Следственном комитете о возбуждении против неё ещё одного уголовного дела - всего их теперь два. О том, по каким статьям возбуждены дела, он не сказал. По данным правозащитников, одно из обвинений - по статье о "разжигании вражды", официально о конкретных статьях обвинения не сообщалось.

23-летняя студентка София Сапега летела из Афин в Вильнюс вместе с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем и была задержана вместе с ним после посадки в Минске. Консул России встречался с Сапегой в СИЗО, формальных призывов к властями Беларуси освободить её со стороны МИД России не было. Представители белорусских властей заявляли, что судить россиянку будут в Беларуси.

После задержания Сапеги было опубликовано видео, на котором она признаётся в том, что вела телеграм-канал, в котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур. При каких обстоятельствах было снято это видео - неясно. Впоследствии родственники Сапеги получили от неё письмо, в котором о признании вины ничего не говорится.

Арест Протасевича и Сапеги и инцидент с самолётом вызвал резко негативную реакцию на Западе, где считают, что власти Беларуси специально заставили самолёт сесть в Минске, чтобы арестовать политического оппонента. Страны ЕС готовятся ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко. Белорусским авиакомпаниям запрещено летать в ЕС, а европейские авиакомпании облетают территорию Беларуси. Российские власти называли инцидент "раздутым" и заявляли, что выводы о том, что случилось, делать рано.