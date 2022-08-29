Суд в Москве арестовал организатора автопробега элитных машин

Суд в Москве арестовал на 15 суток организатора несостоявшегося автопробега элитных автомобилей Алексея Хитрова. Ему вменили административную статью об организации массового передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Некоторые участники несостоявшегося автопробега написали на Хитрова заявление по уголовной статье о мошенничестве. Они якобы сделали денежные взносы за участие в мероприятии.

28 августа полиция в Москве провела рейд против владельцев суперкаров. Во время него был задержан бывший мэр Архангельска Александр Донской. Как утверждается, владельцы около 170 дорогих спортивных автомобилей планировали проехать колонной по городу с наклейками "богатые и успешные". Полиция восприняла автопробег как несанкционированное массовое мероприятие. Это следует из сообщений государственного агентства ТАСС.

Автопробег в Москве анонсировался в социальных сетях, участникам предлагалось купить на него билеты стоимостью от 40 тысяч рублей. Организаторы обещали участие 200 автомобилей из разных городов России и проложенный маршрут по городу.