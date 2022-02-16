Суд в Москве арестовал жителя Плесецка по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под арест обвиняемого по делу о государственной измене гражданина России по фамилии Намазов. Это следует из данных карточки дела на сайте суда.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что его арестовали на два месяца, до 11 апреля. Агентство указывает, что обвиняемого зовут Ровшан. При этом накануне ТАСС называл его Рамизом.

Подробности обвинения неизвестны, так как дела о госизмене расследуют под грифом "секретно".

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Намазов живёт недалеко от космодрома в Плесецке в Архангельской области. Это режимный охраняемый объект, расположенный в Мирнинском военном гарнизоне. Гражданские лица не могут попасть туда без специального пропуска, который выдают после проверки ФСБ.

По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.​