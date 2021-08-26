Районный суд в Москве оштрафовал социальные сети Facebook и Twitter на 15 и 17 миллионов рублей соответственно за отказ хранить данные о российских пользователях в России. Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp отдельно оштрафован на 4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

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Ведомство требует от IT-гигантов исполнения требования закона о локализации персональных данных, который был принят в России в 2015 году. Согласно ему каждый сервис, на котором российские пользователи оставляют какую-либо информацию о себе, обязан хранить эти данные на серверах, физически расположенных внутри страны.

Из-за отказа перенести сервера в 2016 году в России была заблокирована социальная сеть LinkedIn. По факту требование закона игнорируют многие крупные IT-компании, представленные на российском рынке.

В марте 2019 года Facebook анонсировала, что социальная сеть и принадлежащие ей сервисы Instagram и WhatsApp не будут хранить конфиденциальную пользовательскую информацию в странах, нарушающих права человека. Как корпорация планирует определять такие страны — не сообщалось.