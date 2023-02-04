Суд в Москве приговорил экс-редактора DOXA к двум месяцам колонии заочно

Дорогомиловский районный суд Москвы заменил бывшему редактору студенческого издания DOXA Алле Гутниковой исправительные работы на два месяца колонии общего режима по делу о вовлечении подростков в митинги. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

Гутникова сейчас находится в Берлине.

В январе 2021 года DOXA опубликовала видео в поддержку школьников и студентов, которых запугивали перед акциями в защиту оппозиционера Алексея Навального. Позднее издание удалило ролик по требованию Роскомнадзора, но дело в отношении редакторов всё равно было возбуждено.

В апреле прошлого года суд признал виновными четырёх бывших редакторов студенческого издания DOXA – Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Наташу Тышкевич и Владимира Метёлкина по делу о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Им назначили два года исправительных работ и на три года запретили администрировать сайты. Все четверо свою вину не признали.

В сентябре стало известно, что Гутникову, Метёлкина и Тышкевич объявили в федеральный розыск.

В конце прошлого года комиссия Госдумы по расследованию фактов внешнего вмешательства в дела России обвинила издание DOXA в продвижении проукраинской пропаганды и проведении незаконных акций. Комиссия просила Генпрокуратуру признать издание экстремистским.

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