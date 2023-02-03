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Минюст объявил иноагентами авторов романа "Лето в пионерском галстуке"

Министерство юстиции России в пятницу пополнило список иностранных агентов. В него включили авторов романов "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит ласточка" Екатерину Дудко и Елену Прокашеву. Согласно заявлению ведомства, они "пропагандировали ЛГБТ-отношения".

Также в реестр попали видеоблогер Николай Соболев, тележурналист Александр Макашенец и координатор движения "Свободная Ингрия" Павел Мезерин.

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