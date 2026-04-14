Суд в Москве признал банкротом российскую "дочку" Microsoft

Арбитражный суд Москвы во вторник признал банкротом компанию "Майкрософт Рус" - российскую "дочку" корпорации Microsoft.

Как следует из информации на сайте суда, суд открыл в отношении должника процедуру конкурсного производства.

Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввёл в сентябре 2025 года по собственному заявлению "Майкрософт Рус". Представитель должника сообщил тогда, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 млрд руб.

Как утверждал в суде представитель "Майкрософт Рус", из‑за отсутствия стабильной выручки компания не могла продолжать деятельность и рассчитываться с кредиторами, поэтому и инициировала банкротство, приводит подробности дела РБК.

После начала полномасштабной войны в Украине Microsoft в марте 2022 года объявила о приостановке продаж в России. При этом "Майкрософт Рус" продолжила оказывать техподдержку, отмечает "Медуза". На фоне сворачивания бизнеса российские клиенты подавали иски к местному юрлицу: в разные годы суммы требований варьировались от десятков до сотен миллионов рублей, среди истцов были "Северсталь", "Уралкалий", ВТБ, "МегаФон", Газпромбанк и другие.