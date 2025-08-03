Заводы встали, спроса нет

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Российский автопром встал. Будет ли государство спасать российского производителя?



Грани времени. Итоги 31-й недели Мумин Шакиров подводит с экономистом Владиславом Жуковским и нефтегазовым экспертом Михаилом Крутихиным.



Российский авторынок - тяжелое словосочетание для тех, кто пытается купить машину. Новый автомобиль в этом году сможет приобрести лишь 16 процентов россиян, в 2012 года новую машину мог себе позволить каждый третий.

Что такое купить новый автомобиль в России? Вариантов немного: либо что-то из китайского автопрома, либо из отечественного, особенной разницы в цене нет. Подробности в нашем репортаже.

После того, как европейские, японские и южнокорейские бренды вместе с конвейерами покинули Россию, на рынке зияют пустоты — от бюджетных “народных” машин до представительского класса, от минивэнов до автобусов. В эти ниши зашли китайские автопроизводители.

Пока Минобороны России запускает ракеты и дроны по жилым кварталам Киева и других украинских городов, внутри страны глохнут конвейеры, выпускавшие грузовики и автобусы. КАМАЗ с августа переходит на четырёхдневную рабочую неделю. Заводы ПАЗ, ВАЗ и ГАЗ в Тольятти и Нижегородской области этим летом как минимум на две недели полностью остановили производство. На ГАЗе это назвали “корпоративным отпуском”, но причина прозаична: резкое падение спроса на автомобили на фоне проблем российской экономики.

Рынок тяжёлых грузовиков рухнул, власти вдобавок решили ограничить продажи на нём ряда популярных китайских марок. Формально – из за “технических дефектов”.



Поможет ли мягкая кредитная политика российскому автопрому? Отвечает экономист Владислав Жуковский:

– Не поможет. Во-первых, снижение ставки является номинальным, лишь до 18%. Даже близкие к власти экономисты заявляют, что ставку нужно 0пускать до 8-9%, тогда стоимость кредитных ресурсов для населения, для бизнеса снизится так, что вернётся спрос за счёт кредитных ресурсов. Очередная ставка не спасает ситуацию.

Жить будет хуже

Вопрос в том, где будет государство брать деньги, чтобы пытаться спасти терпящих бедствие пять крупнейших российских автопроизводителей, там и уже АвтоВАЗ, и ГАЗ, и КАМАЗ, крупнейшие производители грузовиков, и ПАЗ, и ЛиАЗ, производители автобусов. Все отчитываются по данным продаж на 40, 50, 60%. Сократили рабочий день, рабочую неделю с 5 до 4 дней. До 20-25% потеря в доходах для работников, а это сотни тысяч людей, ещё смежники, поставщики. Это миллионы россиян, которым Путин обещал повышение доходов, что война будет им на пользу. Столкнулись с тем, что жить будет хуже, и у государства денег спасать их нет.

В истории России было спасение автопрома, когда сдавали старые машины, за них получали 50 тысяч рублей, и на эти деньги, прибавив что-то, можно было купить новый автомобиль. Может ли государство прибегать к таким методам, чтобы спасти автопром?

– Эа эти десятилетия инфляция взлетела официально в четыре-пять раз, реально цены выросли в десяток раз, эта компенсация уже никого не спасёт. Если раньше можно было купить продукцию отечественного автопрома за 1.350-400, то сейчас ценники стартуют от 1.200-1.500 млн руб. Этой суммы недостаточно.

Кризис не только в автопроме

За январь-июль по оперативным данным Минфина дыра в бюджете 4 триллиона 400 миллиардов руб. К концу года приблизится к 8 триллионам, Министерство финансов говорит, что денег нет ни на металлургов, ни на угольщиков, ни на девелоперов-застройщиков, ни тем более на автопром. Чтобы людей не выгонять на улицу, чтобы не пришли ФСБ, Генпрокуратура на заводы и не посадили руководство, оно вынуждено людей не увольнять, а скрытую безработицу организовывать, которая позволяет властям удерживать низкий уровень официальной безработицы, 2,2%. Этой цифрой Путин и чиновники бравируют, но люди теряют на 20-30% в доходах.

Кризис в автопроме – исключение или сигнал, что в российской экономике не всё хорошо?

– Это деталь системного кризиса российской, технологической отсталой “экономики трубы”. Война длится уже почти столько же, сколько длилась Великая Отечественная. Ресурсы заканчиваются, и человеческие, и финансовые, и бюджетные. ЦБ был вынужден поднять ключевую ставку. Либо надо смириться с галопирующей инфляцией и "включить печатный станок", либо прекращать войну, либо резать по-живому, это сейчас и происходит. Кризис не только в автопроме. Россельмаш, производитель сельхозтехники: падение продаж 50-70%.

Денег в бюджете нет

Они ходили в июле в месячный отпуск, сейчас сокращённая рабочая неделя, 2.500 сотрудников уволены, остановлено производство. Грузовые перевозки показывают падение на 9,5% в мае-июне. Морской транспорт показывает падение перевозок на 40%. Власти засекречивают статистику по розничной торговле, по оптовой, она в минусе на 8-9%. Кризис будет усиливаться, денег в бюджете нет. В ФНБ осталось 4 триллиона, а 4 триллиона рублей ликвидных активов – это дефицит бюджета за первое полугодие. Реальная инфляция в разы выше, чем 4-4,3%, про которые говорил Центробанк в мае-июне. 2% снижения ставки не спасает автопром, никакого роста автокредитования не произойдёт. Ставка должна быть ниже 10%, а Центробанк обещает даже на следующий год ставку 12-13% в среднем.

В разгар лета в России стоимость бензина растёт. В июле биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 обновили максимумы последних лет. А 28 июля правительство решилось на крайние меры: полный запрет экспорта бензина до конца августа. Теперь он распространяется и на производителей, а не только на перекупщиков. Почему бензин в России дорожает, если Россия – один из крупнейших производителей нефти в мире? Комментирует специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин:

– Надо смотреть, из чего состоит цена бензина. В России это в основном налоги. Это больше 75% цены бензина на АЗС. Это налоги, самые разные. Цена самой нефти там не больше 7,5%. А остальное – деньги на транспортировку, на переработку, на изготовление бензина из нефти. Всё определяется налогами, как, кстати, и во многих других странах. Европейские страны не исключение.

Что стало причиной запрета экспорта бензина? Забота о внутреннем рынке или желание закрыть дыры в бюджете?

– Это забота о внутреннем рынке, в России цены намного ниже цен во многих других странах. Нефтяные компании, понимая, что они больше получат прибыли от экспорта сырой нефти, стремятся её экспортировать, а реже – экспортировать бензин. Поэтому создаётся угроза того, что бензина будет не хватать, или возникнет новая тенденция к подорожанию его. И такая мера не в первый раз применяется, на моей памяти раз 10 включался механизм полного запрета на бензин, на дизельное топливо, на другие нефтепродукты. Каждый раз это немного тормозило рост розничных цен на АЗС. Но потом тенденция возвращалась, цены снова начинали расти.

Есть ли связь между ростом цен на топливо и кризисом в российском автопроме?

– Думаю, это просто совпало по времени. Российский автопром – особая отрасль российской экономики, много сборочных производств, а не производства собственного автомобиля. Я невысокого мнения о российском автопроме, если учесть, что ушли многие западные и азиатские компании, которые собирали автомобили. Мы говорим не только о легковых автомобилях. Российский КАМАЗ не в состоянии выдержать конкуренции с азиатскими моделями автомобилей, и правительству приходится вводить временные запреты на импорт азиатских моделей, чтобы поощрить собственную автомобильную промышленность.

Можно ли ожидать, что запрет экспорта снизит цены на бензин для россиян?

– Это временный и не очень эффективный шаг. Хочу напомнить, что правительство два раза в год повышает акцизы на бензин, и налоговое бремя на нефтяные компании увеличивается, независимо от их желания работать на внутреннем рынке.

Цены растут

Второй момент: правительство из федерального бюджета выплачивает нефтяным компаниям компенсацию за то, что они соглашаются работать (иногда в убыток себе) на внутреннем рынке, компенсация эта в прошлом году была около 3 триллионов рублей. Что это значит? Когда человек приезжает на заправку, заливает бензин и платит за него, то часть цены ему компенсируют, ну не ему компенсируют, а часть цены нефтяной компании компенсируют остальные жители страны, поскольку это идёт из федерального бюджета.

Подорожание топлива повлияет на экономику в целом, от стоимости продуктов и перевозок до инфляции и уровня жизни?

– Это всегда получается так, потому что в России с её огромными расстояниями доставка любых товаров, в том числе жизненно важных, сопряжена с работой автотранспорта. А если перевозка становится дороже из-за повышения цены на топливо, то есть дизтоплива или бензина, то повышаются накладные расходы на этот товар. И цены растут.