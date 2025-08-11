Мосгорсуд признал экстремистским материалом по запросу прокуратуры энциклопедический словарь "Ислам на Северном Кавказе". Книга вышла в издательстве "Медина" в 2023 году под редакцией первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

Авторы словаря — заведующий Центром изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения Владимир Бобровников, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов и исламовед Михаил Рощин, говорится в сообщении Духовного управления мусульман. В июле управление заявляло, что к книге возникли претензии из-за упоминания в ней людей и организации, причастных к терроризму.

Связан ли запрет непосредственно с этими статьями — неизвестно. В карточке на сайте суда ещё не опубликовано решение суда. В сообщении духовного управления мусульман сказано, что они обжалуют решение.



