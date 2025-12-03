Суд в Москве вынес приговор Сергею Фургалу по второму делу

Бабушкинский суд в Москве назначил бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу 23 года колонии строгого режима и запрет занимать государственные должности в течение 2,5 лет по второму уголовному делу, сообщает "Медиазона".

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам колонии по делу о двух убийствах и покушении на убийство. С учетом первого приговора Бабушкинский суд по совокупности окончательно назначил ему 25 лет лишения свободы, сообщает "Настоящее Время". Вину Фургал отрицает.

Второе уголовное дело против бывшего губернатора Хабаровского края завели еще в октябре 2021 года, тогда он уже был под стражей в СИЗО "Лефортово" по первому делу. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, легализации преступных доходов, создании преступного сообщества и незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, Фургал вывел из МСП-банка более 2 млрд рублей и 8,7 млн долларов через через кредиты подконтрольным фирмам. Кроме того, его обвинили в попытке присвоения активов завода "Амурсталь" на 1,2 млрд рублей.

В декабре 2024 года суд постановил взыскать с Фургала 8,5 млрд рублей в пользу государства. По версии следствия, в 2007–2020 годах Фургал контролировал в Дальневосточном регионе заготовку, реализацию отходов и лома чёрных металлов и изготовление из них новой продукции.

Фургала задержали 9 июля 2020 года у его дома. Его обвинили в организации заказных убийств в начала 2000-х годов. Он вину не признал и жаловался на давление со стороны следствия. Сторонники Фургала считают его преследование политическим – ранее на выборах главы региона он победил кандидата от "Единой России". После его задержания люди выходили на улицу каждые выходные. Тысячи человек требовали освободить губернатора, день за днём проходя по центральным улицам Хабаровска.