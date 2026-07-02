Суд в Москве заочно арестовал автора "Медузы" Асю Зольникову

Тушинский районный суд Москвы заочно арестовал автора "Медузы" Асю Зольникову по уголовному делу об участии в деятельности "нежелательной" организации. На решение суда обратила внимание "Медиазона".

Ранее, как отмечается, об уголовном деле против Зольниковой не сообщалось. В 2024 году её оштрафовали на 12 тысяч рублей по протоколу об участии в "нежелательной" организации из-за статьи на сайте "Медузы" о том, как войны изменили облик городов по всему миру. В мае 2026 года сотрудники силовых структур пришли с обыском к матери журналистки.

"Я была к этому готова, с первых дней получала всю возможную юридическую и моральную поддержку – это хорошая часть истории. Плохая часть – ну, понятно: еще более маргинальный статус, меньше свободы передвижений и так далее. Не очень большая плата за возможность и дальше заниматься независимой журналистикой в 2026 году. Работать я, конечно же, продолжу под своим именем", - сказала Ася Зольникова "Медиазоне".

Генпрокуратура России объявила "Медузу" так называемой нежелательной организацией в январе 2023 года, объяснив своё решение тем, что деятельность издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". В конце декабря 2025 года суд в Москве заочно приговорил издателя "Медузы" Галину Тимченко к пяти годам колонии по обвинению в организации деятельности "нежелательной" организации, напоминает Настоящее время.

Уголовные дела возбуждены и в отношении нескольких сотрудников "Медузы". В марте 2026 года военному эксперту Дмитрию Кузнецу заочно назначили два с половиной года колонии по обвинению в участии в деятельности "нежелательной" организации. Десятки журналистов, читателей и экспертов, сотрудничающих с изданием или репостивших его материалы в соцсетях, получили административные штрафы.