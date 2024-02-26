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Суд в Москве заочно арестовал создателя Mr.Freeman Павла Мунтяна

Суд в Москве заочно арестовал продюсера-аниматора Павла Мунтяна — создателя мультсериала Mr.Freeman. Автор мультфильмов будет помещён в СИЗО, если будет задержан в России или экстрадирован.

В октябре прошлого года в отношении Мунтяна было возбуждено уголовное дело по статье о так называемых фейках о российской армии. Причиной могли стать его посты в телеграме, в которых он рассказывал по предполагаемых преступлениях российских военных в Украине. В прошедшем декабре МВД России объявило Мунтяна в розыск. Кроме того, он был оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации вооружённых сил.

В апреле 2022 года Минюст России внёс Мунтяна в реестр так называемых иностранных агентов. Мунтян живёт на Кипре. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он принимает участие в сборе средств для помощи мирным жителям Украины.

  • Анимационный сериал Mr.Freeman, автором идеи и продюсером которого является Павел Мунтян, выходит на Youtube с 2009 года и критикует обывательский и потребительский образ жизни.
  • В прошлом декабре МВД объявило в розыск ещё одного художника-аниматора — создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева. Куваев также был внесён в список "иностранных агентов". Он высказывался против вторжения России в Украину и выпустил несколько антивоенных серий "Масяни".

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