Суд в Москве заочно арестовал создателя Mr.Freeman Павла Мунтяна

Суд в Москве заочно арестовал продюсера-аниматора Павла Мунтяна — создателя мультсериала Mr.Freeman. Автор мультфильмов будет помещён в СИЗО, если будет задержан в России или экстрадирован.

В октябре прошлого года в отношении Мунтяна было возбуждено уголовное дело по статье о так называемых фейках о российской армии. Причиной могли стать его посты в телеграме, в которых он рассказывал по предполагаемых преступлениях российских военных в Украине. В прошедшем декабре МВД России объявило Мунтяна в розыск. Кроме того, он был оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации вооружённых сил.

В апреле 2022 года Минюст России внёс Мунтяна в реестр так называемых иностранных агентов. Мунтян живёт на Кипре. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он принимает участие в сборе средств для помощи мирным жителям Украины.