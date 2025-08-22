Суд в Москве запретил информировать о "синих галочках" в Instagram

Кунцевский районный суд Москвы по требованию прокуратуры запретил распространение информации о способах верификации аккаунтов в заблокированной в России социальной сети Instagram. Решение было принято ещё в июле, на карточку дела 21 августа обратило внимание издание РБК.

В суд с иском о запрете ссылки на материал, посвященный способам верификации, 11 июня 2025 года обратился кунцевский межрайонный прокурор Максим Щербаков. Как говорится в материалах дела, платная подписка нужна для верификации аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram, принадлежащих корпорации Meta, после российского вторжения в Украину признанной в России экстремистской организацией. В иске говорилось, что предоставление услуг по организации платной подписки носит "криминогенный характер" и "может способствовать финансированию экстремистской организации". Суд вынес решение 14 июля, удовлетворив иск.

В июне, как пишет "Настоящее Время", этот же суд признал экстремистскими и запретил на территории России компанию RosMedia из России и компанию Aura из Кыргызстана, которые оказывали услуги по верификации аккаунтов в Instagram. В обосновании суда приводились аналогичные аргументы о "криминогенном характере" платной подписки.

Знак верификации (синяя галочка) подтверждает подлинность аккаунта и предоставляет доступ к прямой поддержке. Пользователи старше 18 лет могут оформить Meta Verified за 15 долларов.