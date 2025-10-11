Суд в Петербурге национализировал имущество СПбГУП

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетверил иск прокуратуры, которая требовала истребовать имущество Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Об этом сообщает "Фонтанка".

Также суд удовлетворил просьбу прокуратуры о немедленном исполнении решения, то есть имущество СПбГУП станет государственным уже 11 октября, а не после апелляции, пишет "Ротонда". Ведомство обосновало эту просьбу тем, что отстраненный ректор Александр Запесоцкий может организовать студенческие протесты.

Сторона университета собирается обжаловать решение суда.

В сентябре Генпрокуратура подала иск о возврате государству имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, обосновав свое требование тем, что Федерация независимых профсоюзов России оформила имущество в свою собственность незаконно, а руководитель вуза использует его для личного обогащения.

В обеспечение иска Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отстранил от должности Александра Запесоцкого – первого и до 25 сентября единственного ректора этого вуза.