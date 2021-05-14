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Евгений Ройзман и "Дворцовое дело"

Евгений Ройзман

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман провел сутки под арестом за репосты информации о митингах в поддержку Алексея Навального. Как удалось освободить политика? Кого преследуют в Екатеринбурге и других городах? Почему и на каком основании в России десятки людей судят за ретвиты и перепосты?

Новые черты протеста: общероссийский, общегражданский, мирный, молодежный. Новые черты работы силовиков: аресты журналистов и адвокатов. Какие способы давления на граждан использует власть? Каким образом людям работать со своим страхом репрессий? Экономика задержаний и судебного производства. Солидарность и практика выражения гражданской позиции.

Обсуждают Алексей Миняйло, общественный активист, экс-фигурант Московского дела, кандидат в депутаты в Госдуму, и Алла Фролова, координатор правовой помощи ОВД-инфо. В записи – адвокат Евгения Ройзмана Юлия Федотова.

В эфире в 17.05
Ведет программу Елена Фанайлова

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