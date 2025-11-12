Суд в Петербурге признал экстремистским манифест 1926 года

Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистским материалом манифест немецкого писателя Фридриха Георга Юнгера "Марш национализма".

Экспертиза нашла в нём пропаганду национализма и "признаки угрозы странам Евразийского экономического союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан".

Манифест был написан в 1926 году и был издан на русском в 2022 году издательством Russian Revolver. В 2024 книгу изъяли на таможне в аэропорту Пулково у 17-летней жительницы Петербурга.

В описании к произведению на странице издательства говорится, что работа Юнгера стала одним из основополагающих текстов Консервативной революции.