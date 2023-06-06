Суд в Петербурге запретил песню Оксимирона "Ойда"

Октябрьский районный суд Петербурга признал песню "Ойда" рэпера Оксимирона запрещенной к распространению на территории России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Теперь стриминговые сервисы будут обязаны удалить песню.

"Из заключения эксперта следовало, что в материалах выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ", – говорится в сообщении пресс-службы.

Сам Оксимирон на заседание не пришел. В числе ответчиков помимо него значились "Яндекс", "Яндекс.Музыка", "Звук" (стриминговый сервис, принадлежащий "Сберу") и "Вконтакте". Представители компаний на заседание также не пришли.

Иск подала прокуратура Адмиралтейского района Петербурга. Ведомство обнаружило в песне призывы к "нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Инициатором судебного разбирательства стала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить песню рэпера "Ойда" на признаки экстремизма. "Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России", – написала тогда Мизулина, предложив внести Оксимирона в список террористов и экстремистов.

В январе суд оштрафовал рэпера на 70 тысяч рублей по административному делу о призывах к сепаратизму в песне "Ойда".