Суд оштрафовал Оксимирона за видео с осуждением войны в Украине

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера Оксимирона (Мирона Фёдорова) на 45 тысяч рублей за видео опубликованного в социальной сети "ВКонтакте" с осуждением российского вторжения в Украину. Музыканта признали виновным в дискредитации армии России. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

"Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас Россия развязывает против народа Украины." - говорит Оксимирон на видеозаписи, опубликованной 25 февраля этого года. Он сделал её на антивоенном митинге в Петербурге.

Ранее на Оксимирона возбудили административное дело о призывах и публичном положительном отношении к сепаратизму из-за песни "Ойда". Рэперу грозит штраф в сто тысяч рублей за строчки "Ингрия будет свободной" и "К чёрту старый дом – пересоберём". Также прокуратура Петербурга направила иск в суд о запрете распространения композиции в России и об ограничении к ней доступа на стриминговых платформах.

В октября этого года Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню репера Оксимирона "Последний звонок". Прокуратура нашла в тексте "публичное оправдание насильственных действий и идеологии насилия". В том же месяце Минюст внёс Оксимирона в список физических лиц-иноагентов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Оксимирон уехал из страны и провёл серию благотворительных концертов "Россияне против войны". Все сборы от выступлений было обещано отправить польской благотворительной организации "Фонд святого Николая", помогающей детям украинских беженцев. Это были первые концерты рэпера за пять лет.