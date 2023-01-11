Суд оштрафовал Оксимирона на 70 тысяч рублей из-за песни "Ойда"

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера Оксимирона (Мирон Фёдоров) на 70 тысяч рублей по административному делу о призывах к сепаратизму. Об этом сообщает издание "Бумага".
В октябре прошлого года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы России из-за строчек "Ингрия будет свободной" и "К чёрту старый дом – пересоберём" в песне "Ойда". Она просила проверить трек на признаки экстремизма. "Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России", - написала тогда Мизулина, предложив внести Оксимирона в список террористов и экстремистов.
Позднее прокуратура Петербурга направила иск в суд о запрете распространения песни в России и об ограничении к ней доступа на стриминговых платформах. 9 января должно было состояться заседание, однако, никто из ответчиков, включая Оксимирона и платформы "ВКонтакте", "Яндекс" и "Звук", не явился. Заседание перенесли на 7 февраля.
- В начале декабря суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Оксимирона на 45 тысяч рублей за видео опубликованного в социальной сети "ВКонтакте" с осуждением российского вторжения в Украину. Музыканта признали виновным в дискредитации армии России.
- В октября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню репера Оксимирона "Последний звонок". Прокуратура нашла в тексте "публичное оправдание насильственных действий и идеологии насилия". В том же месяце Минюст внёс Оксимирона в список физических лиц-иноагентов.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Оксимирон уехал из страны и провёл серию благотворительных концертов "Россияне против войны". Все сборы от выступлений было обещано отправить польской благотворительной организации "Фонд святого Николая", помогающей детям украинских беженцев. Это были первые концерты рэпера за пять лет.
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