Суд оштрафовал Оксимирона на 70 тысяч рублей из-за песни "Ойда"

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера Оксимирона (Мирон Фёдоров) на 70 тысяч рублей по административному делу о призывах к сепаратизму. Об этом сообщает издание "Бумага".

В октябре прошлого года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы России из-за строчек "Ингрия будет свободной" и "К чёрту старый дом – пересоберём" в песне "Ойда". Она просила проверить трек на признаки экстремизма. "Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России", - написала тогда Мизулина, предложив внести Оксимирона в список террористов и экстремистов.

Позднее прокуратура Петербурга направила иск в суд о запрете распространения песни в России и об ограничении к ней доступа на стриминговых платформах. 9 января должно было состояться заседание, однако, никто из ответчиков, включая Оксимирона и платформы "ВКонтакте", "Яндекс" и "Звук", не явился. Заседание перенесли на 7 февраля.