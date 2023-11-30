Суд в РФ дал украинскому военному 12 лет колонии по статье о терроризме

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского военного Павла Запорожца к 12 годам колонии по статье о международном терроризме. Об этом из зала суда сообщил ТАСС.

По версии следствия, Запорожец готовил теракт во время шествия "Бессмертного полка" в оккупированном Херсоне 9 мая 2022 года. Сам Запорожец говорил суду, что планировал подорвать российский военный патруль рано утром – из-за комендантского часа мирные жители не пострадали бы.

По словам Запорожца, его задержали, когда он устанавливал растяжку с двумя гранатами, и отвезли в здание херсонской администрации. Там его били и пытали. После этого Запорожца доставили в херсонский изолятор, где под угрозами избиения заставили подписать протокол, который не разрешили прочитать. В изоляторе Запорожца удерживали три месяца. Там его тоже били и пытали током. Затем его перевезли в аннексированный Крым – в наручниках и с мешком на голове, утверждал Запорожец.

Адвокат подсудимого просил прекратить дело и признать Запорожца военнопленным, но суд в этом отказал.