Новые сведения о личности военного, убитого после слов "Слава Украине"

Пленного украинского военного, которого, как утверждается, расстреляли после слов "Слава Украине!" российские солдаты, зовут Александр Мациевский. С таким утверждением выступила 119-я бригада территориальной обороны Черниговской области.

В сообщении бригады в фейсбуке говорится, что Мациевский и ещё четверо его сослуживцев вступили в бой под Соледаром 30 декабря прошлого года. Из-за сильного обстрела к ним не смогло прорваться подкрепление. В тот же день связь с солдатами, среди которых был Мациевский, пропала.

Подробностей боя у представителей бригады нет. О том, как Мациевский попал в плен, неизвестно.

По словам сослуживцев, пленного на видео узнали военнослужащие подразделения Мациевского, сын и мать. С нею он говорил по телефону 29 декабря и якобы сказал, что никогда не сдастся в плен.

Тела погибших были переданы украинской стороне. Мациевского опознали родственники и 14 февраля 2023 года его похоронили в Нежине, говорится в фейсбуке бригады.

Ранее в вооружённых силах Украины называли другое имя пленного. Бригада имени князя Константина Острожского сообщила, что на видеокадрах – Тимофей Шадура. Его также опознали родственники и сослуживцы. По их данным, военнослужащий считался пропавшим без вести с 3 февраля после боёв под Бахмутом.

В сообщении подразделения также говорилось, что тело Шадуры находится на оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности должно быть установлено после возвращения тела родственникам.

О том, что на кадрах видео запечатлён Марциевский, а не Шадура, также сообщал украинский журналист Юрий Бутусов.

Украинские власти официально личность военнослужащего, предположительно расстрелянного россиянами, не подтверждали.

Видео предположительного расстрела украинского военнопленного появилось в соцсетях 6 марта. Украина назвала случившееся военным преступлением и призвала к расследованию на международном уроне.

Россия видео не комментировала.

Проверить информацию, поступающую из зоны боёв, крайне затруднительно.

В течение войны в СМИ неоднократно появлялись видеозаписи с убийствами безоружных военнослужащих, сдавшихся в плен – как украинских, так и российских. Каждый раз стороны обвиняли друг друга в военных преступлениях.

Власти Украины публично обещали расследовать случаи возможных преступлений, совершённых военнослужащими своей армии. Об итогах этих расследований информации нет. Российские власти видео с вероятными убийствами украинских военных никак не комментировали.

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