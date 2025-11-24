Суд в РФ заочно арестовал журналистку Лученко за пост об ударе по Киеву

Черёмушкинский районный суд Москвы 24 ноября заочно арестовал журналистку Ксению Лученко, которую обвиняют в распространении так называемых фейков о российской армии. О решении суда сообщила "Медиазона".

Как стало известно в ходе заседания, уголовное дело против Лученко, которая живёт за пределами России, было возбуждено из-за поста в её телеграм-канале "Православие и зомби", в котором она писала о ракетном ударе по детской больнице «Охматдет» в Киеве в июле 2024 года. "Российское православное государство отметило „День семьи любви и верности“, ударив ракетной бомбой по детской больнице в Киеве", - написала Лученко. Привлечённые следствием эксперты посчитали, что в сообщении действия российских вооружённых сил "охарактеризованы как насильственные, связанные с гибелью людей, в том числе несовершеннолетних лиц, а также с разрушением гражданской инфраструктуры". Как полагает следствие, утверждения Лученко являются ложными, при этом журналистка якобы руководствовалась "мотивом политической ненависти". О возбуждении уголовного дела против журналистки стало известно в конце сентября.

Ксения Лученко - журналистка, которая специализируется на темах, связанных с деятельностью Русской православной церкви. Её книга о взаимоотношениях РПЦ и государства "Благими намерениями" недавно получила независимую награду "ПолитПросвет". В мае 2025 года Минюст включил Лученко в реестр "иностранных агентов".

Во время ракетного обстрела Киева 8 июля 2024 года под удар попала в том числе крупнейшая детская больница "Охматдет". Погибли два человека, более 30 были ранены. Российские военные утверждали, что удар был нанесён по военным и промышленным объектам.