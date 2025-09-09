Суд в России заочно арестовал журналиста "Агентства" Андрея Затирко

Центральный районный суд Читы заочно арестовал журналиста издания "Агентство" Андрея Затирко, сообщает само издание. По какой статье возбуждено уголовное дело пока неизвестно. В феврале 2025 года МВД России объявило Затирко в розыск.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Затирко уехал из России и стал главным редактором медиапроекта "Сирена", который летом того же года запустила команда оппозиционного политика Алексея Навального. В июне 2023 года он перешел в издание "Агентство". Журналист ранее сотрудничал и с проектом Радио Свобода "Сибирь.Реалии".

В декабре 2023 года Минюст России объявил Андрея Затирко "иностранным агентом". В феврале 2024 года на него был составлен первый административный протокол об отсутствии маркировки "иностранного агента" (часть 4 статьи 19.34 КоАП).

В июле 2024 года депутат Госдумы Андрей Гурулев пригрозил Затирко убийством. Он заявил, что журналист "должен повторить" судьбу убитого в Испании российского офицера-перебежчика Максима Кузьминова, который перегнал в Украину военный вертолет.