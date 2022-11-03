Суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков с крейсера "Москва" 

В аннексированном Севастополе суд признал погибшими 17 российских моряков, служивших на затонувшем в апреле крейсере "Москва".

Отец одного из погибших, Егора Шкребца, рассказал изданию "Агентство", что судебные заседания проходили летом и осенью по заявлениям родителей военнослужащих, которые считались пропавшими без вести. Их интересы в суде представляли военная прокуратура и командование войсковой части.

К концу августа официально были признаны погибшими лишь трое моряков с крейсера.

Флагман Черноморского флота России крейсер "Москва", принимавший участие в войне с Украиной, затонул 13 апреля 2022 года. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привёл к детонации боеприпасов.

Изначально Минобороны РФ и вовсе заявляло, что экипаж "Москвы" был полностью эвакуирован. Позже ведомство сообщило о 27 пропавших без вести военнослужащих. Родственники матросов заявляли о как минимум 40 погибших. Многие из них до сих пор не знают о судьбе своих близких. Точное число погибших на "Москве" моряков по-прежнему неизвестно.

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