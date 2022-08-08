Официально признана смерть третьего военнослужащего с крейсера "Москва"

Родственники срочника Леонида Савина получили свидетельство о его смерти. Савин служил на крейсере "Москва" и считался пропавшим без вести после того, как корабль затонул. Об этом телеграм-каналу "Можем объяснить" рассказал его брат Владимир Савин.

"Создано уголовное дело, но до поднятия крейсера ничего не будет известно", – сообщил Савин. Также он рассказал, что минобороны России пообещало "помочь разобраться с виновными" в трагедии.

По словам Савиных, Леонид был срочником, в армию пошёл сразу после школы. Срок его службы заканчивался в июле 2022 года, контракт Леонид подписывать не собирался. На крейсере он занимался снабжением, помогал на кухне. После гибели корабля семья Леонида заявляла, что намерена добиваться наказания для тех, кто допустил участие срочников в военных действиях.

Минобороны России признало гибель ещё одного срочника с крейсера "Москва" – 23-летнего Ивана Франтина. Об этом, по словам сестры Ивана, ведомство рассказало его родственникам. Свидетельство о смерти Ивана они ещё не получили. Ранее он также считался пропавшим без вести.

На прошлой неделе, 2 августа, свидетельство о смерти сына получил отец другого срочника с крейсера "Москва" – 20-летнего Егора Шкребца. Он тоже считался пропавшим без вести.