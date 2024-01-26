Суд в США дал российскому хакеру более 5 лет тюрьмы

Суд в Огайо приговорил российского хакера Владимира Дунаева к пяти годам и четырём месяцам лишения свободы по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Дунаева признали виновным в разработке и внедрении вредоносного программного обеспечения Trickbot, которое использовалось для кибератак на американские школы, больницы и другие организации. В результате взломов они понесли ущерб на десятки миллионов долларов.

Согласно приговору, за время участия Дунаева в мошеннической схеме с помощью Trickbot были обмануты десять жертв, включая школы и компанию по продаже недвижимости, на сумму более 3,4 миллиона долларов. Дунаев признал вину.

Российского хакера арестовали в сентябре 2021 года при попытке вылететь из Южной Кореи, где он провёл более полутора лет из-за пандемии COVID-19. Его экстрадировали в США.

По делу о кибермошенничестве с помощью Trickbot проходят семь человек. В июне 2023 года одну из них – гражданку Латвии Аллу Витте – приговорили к двум годам и восьми месяцам тюрьмы. Против ещё нескольких подозреваемых введены санкции США.