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Осуждённый за киберпреступления россиянин вышел из тюрьмы в США

Владимир Дринкман

Россиянин Владимир Дринкман, осуждённый в США на 12 лет тюрьмы по обвинению в компьютерном взломе, вышел на свободу, отбыв часть своего срока. Об этом сообщает Радио Свобода.

Иммиграционная служба США не ответила на вопрос радио о том, был ли Дринкман передан для депортации в Россию. Адвокат от комментариев отказался.

По версии следствия, Дринкман был одним из ключевых участников хакерской группировки, которая с начала 2000-х годов занималась взломом компьютерных систем крупных американских корпораций. Одна из атак – на платёжную систему Heartland – в 2008 году обошлась компании в 200 миллионов долларов убытков. Американские специалисты по кибербезопасности называют взлом Heartland одной из 10 крупнейших утечек данных за всё время.

С участием Дринкмана группировка также атаковала электронную биржу NASDAQ, сети магазинов 7-Eleven и Carrefour и авиакомпанию JetBlue.

В общей сложности группировка украла данные более чем 160 миллионов кредитных карт, что привело к убыткам на сумму более 300 миллионов долларов.

Дринкман и ещё один участник группировки Дмитрий Смилянец были задержаны в Нидерландах в 2012 году. Затем их экстрадировали в США по запросу американских властей.

В 2018 году суд приговорил Дринкмана к 12 годам тюрьмы. Смилянец получил четыре года и его освободили в зале суда, поскольку он отбыл этот срок во время ареста. Дринкман и Смилянец признали свою вину.

Общий ущерб от деятельности Дринкмана составил более 300 миллионов долларов.

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