Суд в США прекратил процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд округа Колумбия в США прекратил дело по иску бывших акционеров ЮКОСа, в рамках которого они пытались взыскать с России 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.



Об этом суд попросили сами бывшие акционеры компании после того, как Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией компенсации в их пользу. В своем ходатайстве истцы сообщали, что договорились со второй стороной о прекращении дела и определили порядок оплаты расходов.

5 ноября Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией $50 миллиардов компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Дело направлено на новое рассмотрение в суд в Амстердаме.

Тяжба бывших бывших акционеров ЮКОСа с Россией тянется с 2005 года, сумма компенсации стала рекордной в истории суда.

Компенсацию в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. В решении указывалось, что Россия фактически экспроприировала компанию у её законных владельцев. По версии суда, власти страны специально добивались банкротства компании, чтобы получить её активы и убрать главу ЮКОСа Михаила Ходорковского из политики. Большая часть активов ЮКОСа перешла к государственной компании "Роснефть".

Позже это решение было обжаловано Россией и отменено Окружным судом в Гааге. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги вновь обязал Россию выплатить компенсацию в 57 миллиардов долларов (50 миллиардов основная сумма по иску и 7 миллиардов в качестве процентов). В решении суда, помимо прочего, указывалось на противоречия в правовой позиции российской стороны, в качестве аргумента была приведена и коллизия с юридическим оформлением аннексии Крыма.

Москва даёт понять, что не планирует выплачивать деньги при любом решении судов. В декабре 2020 года Конституционный суд России фактически разрешил не выплачивать эти деньги.