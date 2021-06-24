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Суд в США вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия

Участники штурма Капитолия, 6 января 2021 года

Суд в США приговорил жительницу штата Индиана к трём годам условно и 120 часам обязательных работ по делу о штурме Капитолия. Анна Морган Ллойд также должна будет заплатить штраф в размере 500 долларов.

Обвиняемая признала вину и пошла на сделку со следствием. На суде она извинилась перед американцами за своё участие в штурме после демонстрации в поддержку бывшего президента Дональда Трампа.

Суд решил не отправлять американку в тюрьму, так как она заранее не планировала участвовать в беспорядках и не проявляла агрессии.

  • Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы (суды не подтвердили этих утверждений). Толпа била стёкла и вступала в противоборство с полицейскими. Законодатели, которые в тот момент находились на совместном заседании обеих палат и собирались утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, были срочно эвакуированы. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Конгресса.
  • Конгресс США заявил, что создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия. Республиканцы в Сенате заблокировали это предложение.
  • По делу о штурме проходят около 500 человек.

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