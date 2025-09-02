Россиянин Чечин приговорён в Грузии к лишению свободы

В Тбилиси городской суд во вторник признал россиянина Антона Чечина виновным в хранении наркотиков и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Чечин утверждает, что наркотики ему были подброшены, а обвинения в свой адрес связывает с участием в организованных грузинской оппозицией акциях протеста. О приговоре сообщает Грузинская служба Радио Свобода.

В своём заключительном слове Чечин заявил, что будет продолжать бороться за своё оправдание. Он вновь связал обвинения в свой адрес со своим политическим активизмом, и при этом выразил надежду на "мирное решение" со стороны прокуратуры. Он также заявил о нарушении своих прав в ходе следствия при содержании в СИЗО.

После оглашения приговора ситуация в Тбилисском городском суде накалилась: судебные приставы применили силу, чтобы вытеснить собравшихся из здания. СМИ сообщают, что есть пострадавшие.

Антон Чечин родом из Барнаула в Алтайском крае России. Он участвовал в акциях оппозиции, подвергался административной ответственности. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в апреле 2022, Чечин уехал в Грузию.

В Грузии он принимал активное участие в проевропейских акциях протеста. Весной 2024 года его оштрафовали на 800 долларов. В ноябре того же года он участвовал в акциях протеста против итогов парламентских выборов. По словам жены Чечина Мананы, тогда он впервые столкнулся с угрозами со стороны полиции.

В начале декабря 2024 года Антона Чечина задержалипо уголовному делу о хранении наркотиков. По версии защиты, наркотики (альфа-ПВП) ему подложили в куртку. Защитники указывали на то, что доказательства по его делу противоречивы, а задержание сопровождалось нарушениями. Власти отрицают утверждения о том, что наркотики были подброшены, отмечая, что в материалах дела отсутствует видеозапись, которая могла бы подтвердить это.

Как отмечает "Эхо Кавказа", ранее в отношении двух участников проевропейских акций — Тедо Абрамова и Георгия Ахобадзе, также обвинённых в наркопреступлениях, — были вынесены оправдательные приговоры. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что в стране действует "высокий правовой стандарт".