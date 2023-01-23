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Суд в Украине приговорил жительницу села к заключению за участие в организации российского референдума

Листовки против российского референдума в Херсонской области, архив

Суд в Украине приговорил к пяти годам заключения жительницу села в Херсонской области, участвовавшей в проведении незаконного референдума о присоединении к России. Она разносила бюллетени для голосования по домам местных жителей, сообщает пресс-служба херсонской областной прокуратуры.

Имя осуждённой не называется, сообщается, что она жительница села Новоалександровка в Бериславском районе Херсонской области. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, после того как российские войска заняли посёлок, осуждённая добровольно вступила в российскую администрацию посёлка. Приговор был вынесен по статье о коллаборационизме.

Референдумы о присоединении к России были проведены на контролируемых российской армией территориях на востоке и юге Украины в сентябре. Согласно объявленным результатам, участники проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Такое голосование не предусмотрено законодательством Украины, за ним не наблюдали представители независимых СМИ и наблюдатели международных структур. Итоги референдумов не признал никто в мире, кроме Москвы и Северной Кореи.

  • В декабре глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщал, что с начала февральского вторжения только полиция открыла более 2,2 тысяч уголовных производств по статье о коллаборационизме, передавали Крым.Реалии. Общей статистики по таким преступлениям не приводится.

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