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Суд во Львове запретил деятельность трёх пророссийских партий

Восьмой апелляционный суд Львова во вторник запретил на та территории Украины деятельность партий "Наши", "Блок Владимира Сальдо" и "Держава". Их активы и имущество будут обращены в пользу государства. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Его решение может быть обжаловано в Верховном суде.

Партия "Наши" была создана в 2018 году пророссийским политиком Евгением Мураевым, который ранее состоял в "Партии регионов" бывшего президента Украины Виктора Януковича. "Блок Владимира Сальдо" возглавляет депутат Херсонского городского совета и бывший мэр Херсона Владимир Сальдо. После захвата Херсонской области российскими войсками он был назначен главой оккупационной "военно-гражданской администрации". Партия "Держава" была создана в 1999 году и выступала с пророссийских позиций. В ней состоял украинский политик и блогер Кирилл Стремоусов. После захвата Херсонской области был назначен заместителем Владимира Сальдо. В начале июня оба были внесены в санкционные списки Евросоюза.

В конце марта Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил в стране деятельность нескольких оппозиционных партий по обвинению в связях с Россией. Под ограничения попали "Оппозиционная платформа – за жизнь!", которую ранее возглавлял бывший глава администрации президента Виктор Медведчук, "Партия Шария" и ряд социалистических партий.

Решение о приостановке работы партий принято на фоне продолжающегося вооружённого вторжения России на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение.

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