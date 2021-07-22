Украина и Польша осудили соглашение о "Северном потоке – 2"

Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока – 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении стран, которое опубликовано на сайте МИД Украины.

21 июля стало известно, что Соединенные Штаты и Германия договорились о завершении проекта "Северный поток – 2" без введения американских санкций. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин будут добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину на 10 лет. Срок имеющегося соглашения истекает в 2024 году.

Нуланд также отметила, что США и Германия будут стремиться снизить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа. Германские власти будут добиваться санкций в отношении Москвы, если Россия будет использовать энергоресурсы для давления на другие страны. Украина получит от Берлина финансовую поддержку в размере 70 миллионов долларов на диверсификацию источников энергоресурсов (Украина получает за транзит около 2 миллиардов долларов). Кроме того, Германия организует "зеленый фонд" в размере одного миллиарда долларов для поддержки украинской энергобезопасности.

В заявлении Украины и Польши утверждается, что такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом.

"Мы призываем Соединенные Штаты и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", – говорится в заявлении.

По словам источников в Конгрессе США, сенаторы от обеих партий работают над способами "заставить" администрацию ввести новые санкции, сообщает "Голос Америки".

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что это соглашение станет "знаковой геополитической победой для Путина и катастрофой для Соединенных Штатов и наших союзников". По словам источников в Конгрессе, на которые ссылается издание, Круз и еще несколько законодателей от обеих партий "пришли в ярость" из-за того, что президент Байден отказался от введения санкций, ранее утвержденных Конгрессом в отношении российского газопровода. Как сообщили источники, сенаторы "работают над тем, чтобы заставить администрацию принять санкции".

Строительство "Северного потока – 2" началось в 2016 году. Ожидалось, что газопровод введут в эксплуатацию в конце 2019 года, но этого не произошло. Укладка труб была остановлена в декабре 2019 года более чем на год из-за санкций США.

В начале 2021 года работу возобновили российские суда. Они, как и компании-владельцы, были внесены Вашингтоном в санкционный список. США, однако, не стали накладывать санкции на компанию-оператора "Северного потока – 2", учреждённую российским "Газпромом".

Администрация США подчеркивала, что выступает против сооружения газопровода, считая его угрозой энергетической безопасности ЕС и Украины. Взамен Вашингтон ранее предлагал Европе собственные энергоресурсы.

При этом администрация Байдена утверждает, что помешать достройке газопровода посредством санкций было бы весьма проблематично. В частности, санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве, могли бы затронуть сотрудничество США и Германии.