Суд в Вильнюсе назначил реальный срок украинцу по делу о поджоге IKEA

Окружной суд в столице Литвы Вильнюсе в понедельник назначил три года и четыре месяца лишения свободы 18-летнему гражданину Украины Даниилу Бардадиму по делу о поджоге магазина IKEA в мае 2024 года - по данным следствия, по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает литовский вещатель LRT.

Бардадиму грозило 5 лет лишения свободы, срок был сокращён на треть, поскольку дело рассматривалось по сокращённой процедуре.

По версии следствия, Бардадим и его сообщник, также гражданин Украины, по заказу российской спецслужбы обещали поджечь и взорвать торговые центры в Литве и Латвии с целью принуждения властей этих стран и всего ЕС к "сокращению или прекращению поддержки Украины" и дестабилизации госструктур.

По данным следствия, Бардадим спрятал в одном из отделов IKEA зажигательное устройство с часовым механизмом, которое было приведено в действие примерно в 4:00 часа утра 9 мая 2024 года. Той же ночью, как сообщается, он выехал в Варшаву. Поскольку пожар произошёл ночью, никто не погиб и не пострадал. Ущерб в результате пожара в магазине составил 485 тысяч евро. Прокуратура Литвы назвала произошедшее терактом.

13 мая, как сообщается, Бардадим вернулся в Литву, чтобы забрать из тайника средства, предназначенные для другой диверсии - на территории Латвии. В тот же день его задержали по пути в Ригу. На момент задержания ему было 17 лет. Утверждается, что в качестве вознаграждения ему обещали автомобиль BMW 530, а также - вместе с сообщником - 10 тысяч евро.

"Собранные данные позволили сделать вывод, что организаторы – российская военная разведка. В этом направлении расследование продолжено", – заявил ранее глава Департамента расследования организованных преступлений Генпрокуратуры Литвы Артурас Урбялис. По его словам, магазин IKEA был выбран для теракта не случайно, а по причине того, что торговая сеть ушла из России.

Сообщник Бардадима был задержан в Польше, его будут судить там.

Даниил Бардадим - уроженец Херсона, он покинул Украину в несовершеннолетнем возрасте после российского вторжения в страну.