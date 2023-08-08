Суд в Югорске оправдал двух Свидетелей Иеговы

Югорский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа оправдал двух Свидетелей Иеговы Ивана Сорокина и Андрея Жукова по делу об экстремизме. Об это сообщил сайт "Свидетели Иеговы. Юридическая ситуация в России".

Верующих обвиняли в организации деятельности экстремистской группы и вовлечении в неё. В августе 2020 года в ХМАО прошла серия обысков. 16 жителей были допрошены, а Сорокина и Жуков поместили на сутки в изолятор временного содержания. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Это третий оправдательный приговор, вынесенный Свидетелям Иеговы российскими судами по статье об экстремизме. В ноябре 2021 года суд во Владивостоке признал невиновным Дмитрия Бармакина, а в июне 2022 года суд в Псковской области оправдал Алексея Хабарова. Позже оба эти приговора были отменены, а дела отправлены на пересмотр. В результате Бармакина в апреле 2023 года приговорили к восьми годам колонии, отмечает сайт Сибирь.Реалии.