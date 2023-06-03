Суд вернул на работу уволенных из метро Москвы сторонников Навального

Не мене 37 сотрудников московского метро, которых уволили после появления в 2021 году в открытом доступе списка сторонников Алексея Навального, добились в суде восстановления на работе. Об этом изданию "Агентство" рассказал глава профсоюза работников Московского метрополитена Николай Гостев.
Суд признал, что сотрудники были уволены либо по соглашению сторон под давлением руководства, либо по сфабрикованным прогулам. По словам Гостева, вернуться на работу смогли все, кто решил до конца судиться с метрополитеном. Компенсации за увольнение составляют несколько миллионов рублей.
"Агентство" отмечает, что всего в профсоюз обратились 60 человек. Обратиться в суд решили 42. Пятеро в процессе нашли новую работу и решили не продолжать разбирательство после проигранного суда первой инстанции.
Гостев также рассказал, что первому уволенному сотруднику удалось восстановиться на работе через два месяца после увольнения. Он работает до сих пор. Последний работник метро, выигравший суд, добивался восстановления больше двух лет.
- О том, что Московский метрополитен уволил несколько десятков человек, заподозренных в поддержке Навального, стало известно в мае 2021 года. Имена лишившихся работы, предположительно, были взяты из украденной базы сайта "Свободу Навальному".
- В марте 2021 года соратники Навального, находящегося в колонии, анонсировали митинг за его освобождение. Потенциальным участникам было предложено регистрироваться на сайте. О времени и месте проведения акции предполагалось рассказать только после того, как на сайте будут собраны данные 500 тысяч участников.
- В середине апреля 2021 года база сайта была похищена. Зарегистрировавшимся в ней участникам стали приходить письма с угрозами рассказать об их политической позиции работодателям. Соратник Навального Иван Жданов тогда заявлял, что попавшим в базу людям ничего не угрожает, это сразу было оспорено специалистами по компьютерной безопасности.
- В утечке базы обвинили одного из бывших сотрудников ФБК. Расследования телеканала Настоящее Время и издание Медуза выяснили, что следы утечки ведут к Администрации президента России.
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