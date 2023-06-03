Суд вернул на работу уволенных из метро Москвы сторонников Навального

Не мене 37 сотрудников московского метро, которых уволили после появления в 2021 году в открытом доступе списка сторонников Алексея Навального, добились в суде восстановления на работе. Об этом изданию "Агентство" рассказал глава профсоюза работников Московского метрополитена Николай Гостев.

Суд признал, что сотрудники были уволены либо по соглашению сторон под давлением руководства, либо по сфабрикованным прогулам. По словам Гостева, вернуться на работу смогли все, кто решил до конца судиться с метрополитеном. Компенсации за увольнение составляют несколько миллионов рублей.

"Агентство" отмечает, что всего в профсоюз обратились 60 человек. Обратиться в суд решили 42. Пятеро в процессе нашли новую работу и решили не продолжать разбирательство после проигранного суда первой инстанции.

Гостев также рассказал, что первому уволенному сотруднику удалось восстановиться на работе через два месяца после увольнения. Он работает до сих пор. Последний работник метро, выигравший суд, добивался восстановления больше двух лет.