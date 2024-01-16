Суд во Владимире отклонил иск Навального к ИК-6

Владимирский областной суд отклонил иск оппозиционера Алексея Навального о незаконной цензуре к руководству ИК-6, в которой он ранее содержался. Об этом сообщает телеграм-канал SOTAvision.
Иск подавал бывший адвокат Навального Вадим Кобзев, который был арестован в середине октября 2023 года по обвинению в участии в экстремистском сообществе.
В иске Навальный заявлял о том, что в колонии его взаимодействие с защитниками подвергалось цензуре. В частности, указывалось, что с сентября 2022 года документы, которые политик и его адвокаты передавали друг другу, просматривались сотрудниками ФСИН и снимались на камеру. Это противоречит закону об адвокатской тайне. Навальный также не мог конфиденциально поговорить с юристами в комнате для встреч из-за установленных там препятствий в виде железной решетки с оргстеклом и замурованной прорези для передачи бумаг. Политик утверждает, что сотрудники колонии "изымали и похищали документы, которые им не нравились".
Представитель ИК-6 на суде отверг обвинения Навального. Наличие оргстекла в помещении для встреч с адвокатами он объяснил защитой от коронавируса.
Ранее Верховный суд России отклонил два иска оппозиционного политика, которые связаны с условиями содержания в исправительной колонии.
- Сейчас Навальный находится в колонии №3 "Полярный волк" в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Это колония особого режима - в ней заключённые находятся в более жёстких условиях.
- Навальный в августе 2023 года был приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в экстремистской деятельности. Оппозиционер считает себя невиновным, а приговор – политически мотивированным. Правозащитные организации признали его политзаключённым.
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