Мосгорсуд оставил под арестом адвоката Навального Вадима Кобзева

Мосгорсуд на заседании в понедельник оставил под арестом адвоката оппозиционера Алексея Навального Вадима Кобзева. В середине октября тот был арестован по обвинению в участии в экстремистском сообществе.

Кобзев останется в СИЗО минимум до 13 декабря. Заседание по апелляции на меру пресечения прошло в закрытом режиме, передаёт SOTAvision.

Кобзев был задержан и арестован 13 октября. По тому же делу арестованы ещё двое адвокатов Навального – Алексей Липцер и Игорь Сергунин. Арест Липцера был утверждён Мосгорсудом на прошлой неделе.

По версии следствия, адвокаты помогали Навальному держать связь с неназванной экстремистской организацией. Экстремистскими российские власти признали основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией и сеть региональных штабов сторонников политика.

16 ноября всем троим адвокатам заблокировали банковские счета, включив их в блокирующий список Росфинмониторинга, куда попадают люди, осуждённые или обвинённые в экстремизме или терроризме.

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