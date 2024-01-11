Верховный суд России отклонил два иска Алексея Навального

Соратники Алексея Навального сообщили в соцсетях, что Верховный суд России в четверг отклонил два иска оппозиционного политика, которые связаны с условиями содержания в исправительной колонии.

В первом иске Навальный оспаривал правила, позволяющие отводить на приём пищи в колонии всего 15 минут, "из-за чего приходится давиться кипятком". Второй иск касался права иметь больше двух религиозных книг в помещении камерного типа и одной в штрафном изоляторе.

Судья Верховного суда Олег Нефёдов оба иска отклонил, говорится в сообщении в телеграм-канале "Команда Навального".

В части иска по времени на приём пищи Навальный привёл в пример сухую лапшу "Доширак", которую надо сначала заварить, а потом успеть съесть. "Кипяток, который приносят в больших кружках, просто не успевает остыть. Также проблемы помыть, почистить, порезать ложкой овощи", – пишет "Команда Навального".

9 января из соцсетей Алексея Навального стало известно, что его вновь отправили в ШИЗО – на семь суток. Это произошло по выходе оппозиционера из обязательного карантина, который он отбывал после доставки в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Как отмечалось в посте политика, поводом стало то, что он "отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает".