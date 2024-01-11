Верховный суд России отклонил два иска Алексея Навального

Соратники Алексея Навального сообщили в соцсетях, что Верховный суд России в четверг отклонил два иска оппозиционного политика, которые связаны с условиями содержания в исправительной колонии.
В первом иске Навальный оспаривал правила, позволяющие отводить на приём пищи в колонии всего 15 минут, "из-за чего приходится давиться кипятком". Второй иск касался права иметь больше двух религиозных книг в помещении камерного типа и одной в штрафном изоляторе.
Судья Верховного суда Олег Нефёдов оба иска отклонил, говорится в сообщении в телеграм-канале "Команда Навального".
В части иска по времени на приём пищи Навальный привёл в пример сухую лапшу "Доширак", которую надо сначала заварить, а потом успеть съесть. "Кипяток, который приносят в больших кружках, просто не успевает остыть. Также проблемы помыть, почистить, порезать ложкой овощи", – пишет "Команда Навального".
9 января из соцсетей Алексея Навального стало известно, что его вновь отправили в ШИЗО – на семь суток. Это произошло по выходе оппозиционера из обязательного карантина, который он отбывал после доставки в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Как отмечалось в посте политика, поводом стало то, что он "отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает".
- До этапирования в колонию "Полярный волк" в декабре Алексей Навальный находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области. К тому моменту его отправляли в ШИЗО 23 раза. Поводами были, к примеру, расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор. Условия содержания в ШИЗО отличаются особой строгостью. Заключённым нельзя получать посылки с воли, гулять, им не предоставляют постельное бельё.
- Алексей Навальный в августе был приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в экстремистской деятельности. Навальный считает себя невиновным, а приговор – политически мотивированным. Правозащитные организации признали оппозиционера политзаключённым.
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