Суд вынес приговор по делу о массовом отравлении "Мистером Cидром"

Красноглинский районный суд Самары приговорил Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно по делу об отравлении алкогольным напитком "Мистер Cидр".

Гусейнова и Айрапетяна признали виновными в производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Массовое отравление сидром произошло в июне 2023 года, тогда погибли 50 человек. Выяснилось, что в напитке содержался метанол, который при попадании в организм человека вызывает тяжелое отравление, слепоту и судороги. В ходе расследования в 11 регионах было изъято более 37 тысяч литров "Мистера Cидра".

По версии следствия, Гусейнов приобрёл у Айрапетяна спиртосодержащие жидкости, не отвечающие требованиям безопасности, и произвёл сидр на их основе.

Во время расследования выяснилось, что спирт для производства напитка украли со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Из-за этого был уволен замглавы МВД по Самарской области генерал-майор Юрий Сафронов.

В Самаре также задержали полицейского Ивана Гребёнкина, который помог местному жителю Дмитрию Егорову и его отцу Алексею украсть со склада МВД шесть тонн метилового спирта, который использовали для изготовления "Мистера Cидра". Егоровы впоследствии получили по три с половиной года колонии.