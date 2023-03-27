Суд закрыл дело о перекрытии дорог на митинге за Навального во Владивостоке

Суд во Владивостоке закрыл уголовное дело о перекрытии дорог на митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января 2021 года, сообщает "ОВД-Инфо". Дело против восьми активистов прекратили в связи истечением срока давности.

Участников протеста обвиняли в том, что во время митинга они вышли на проезжую часть, заблокировав на ней движение. Однако адвокат, участвовавший в деле, отмечал, что дорога была уже перекрыта полицейскими грузовиками и цепочками ОМОНа – это видно на видеозаписи с митинга.

Следствие утверждало, что протестующие, вступив в сговор, создали "реальную угрозу безопасности граждан, находящихся в непосредственной близости от произошедших событий – как на тротуарах, так и на самой проезжей части". Также прокуратура заявляла, что из-за перекрытия дороги скорая помощь не смогла своевременно попасть на вызов к тяжелобольному пациенту. Были ли какие-либо последствия для его здоровья, не уточнялось.