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Суд закрыл дело о перекрытии дорог на митинге за Навального во Владивостоке

Полицейский грузовик

Суд во Владивостоке закрыл уголовное дело о перекрытии дорог на митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января 2021 года, сообщает "ОВД-Инфо". Дело против восьми активистов прекратили в связи истечением срока давности.

Участников протеста обвиняли в том, что во время митинга они вышли на проезжую часть, заблокировав на ней движение. Однако адвокат, участвовавший в деле, отмечал, что дорога была уже перекрыта полицейскими грузовиками и цепочками ОМОНа – это видно на видеозаписи с митинга.

Следствие утверждало, что протестующие, вступив в сговор, создали "реальную угрозу безопасности граждан, находящихся в непосредственной близости от произошедших событий – как на тротуарах, так и на самой проезжей части". Также прокуратура заявляла, что из-за перекрытия дороги скорая помощь не смогла своевременно попасть на вызов к тяжелобольному пациенту. Были ли какие-либо последствия для его здоровья, не уточнялось.

  • На митингах в поддержку Навального, который был арестован в январе 2021 года, когда вернулся в Россию после лечения от последствий отравления, задержали почти двадцать тысяч человек. Против 186 из них в 41 регионе России возбудили уголовные дела. Более двадцати участников тех протестов до сих пор остаются в заключении. Ещё двадцать вышли на свободу, отбыв сроки.

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