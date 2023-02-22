Суд закрыл уголовное дело Тесака по просьбе семьи в связи с его смертью

Мытищинской городской суд по просьбе родственников прекратил посмертное уголовное преследование националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным газеты, ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи со смертью обвиняемого подал отец Марцинкевича. Такая формулировка по закону является нереабилитирующим обстоятельством. Ранее родственники Тесака отказывались от такого варианта, несмотря на неоднократные предложения следствия.

Как рассказал адвокат Алексей Михальчик, его доверители "утратили интерес к процессу" после того, как суд в конце 2022 года отклонил ходатайство родственников о том, чтобы дело в отношении Марцинкевича рассматривалось посмертно с участием присяжных. Семья хотела "выяснить в суде обстоятельства гибели Максима Марцинкевича, но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось", пояснил защитник.

Потерпевшие также не возражали против прекращения преследования, добавил адвокат.

36-летний Максим Марцинкевич был одним из самых известных широкой публике российских ультраправых активистов. Он почти десять лет отсидел в колониях за нарушения экстремистского законодательства и хулиганство с применением насилия. 16 сентября 2020 года он был найден мёртвым в СИЗО в Челябинской области, где ожидал этапирования на допрос в Москву.

По версии Следственного комитета, Тесак совершил самоубийство, сначала порезав себе вены, а затем повесившись. В качестве причин суицида в СК называют признание Тесака "в доверительной беседе со следователем" в убийствах на национальной почве, совершённых им в середине нулевых годов. Марцинкевичу грозил пожизненный срок.

Близкие Тесака считают, что он был убит, а признательные показания давал под пытками, следы которых на теле погибшего подтвердила независимая экспертиза.

После смерти Марцинкевича стало известно, что он оставил три предсмертных записки, однако они противоречат друг другу. В одной из записок националист фактически признаётся в том, что участвовал в убийствах, в другой сообщал, что оговорил себя и своих соратников. Подлинность записок официально не подтверждена.

По данным "Коммерсанта", Марцинкевич оформил девять явок с повинной.

В декабре 2020 года задержали шестерых предполагаемых соратников Тесака, подозреваемых в серии убийств на основе показаний националиста. Марцинкевич проходил по этому делу как свидетель, а потом стал обвиняемым.